Die deutschen Hersteller erwischt die Corona-Krise in einer kritischen Phase: Sie arbeiten an neuen Elektroautos, in denen zum Teil viel Technik steckt, die aus China zugeliefert wird. Das Potenzial des chinesischen Marktes bleibt jedoch auf Jahre hin groß: Auch nach dem Boom im vergangenen Jahrzehnt kommen auf 1.000 Menschen in China schätzungsweise 170 Fahrzeuge - in den USA sind es 800.