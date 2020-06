Nach Corona-Ausbrüchen in deutschen Schlachtbetrieben gibt es viel Kritik an den Arbeitsbedingungen dort: kleine Wohnungen, in denen viele osteuropäische Arbeiter leben, die über so genannte Werkverträge bei Subunternehmen beschäftigt sind. Die Werkverträge führen oft zu Niedriglöhnen und überlangen Arbeitszeiten.