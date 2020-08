Kritikos: Das kann man so sagen. Selbstständige haben im Vergleich zu abhängig-Beschäftigten erheblich schlechtere Karten. Bei den abhängig-Beschäftigten sind in der Spitze rund 15 Prozent in Kurzarbeit gegangen sind. Bei den Selbstständigen waren bis zu 60 Prozent von Umsatz- und Einkommensverlusten betroffen.