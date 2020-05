Kein Land bringt, gemessen an der Wirtschaftsleistung, so umfangreiche Finanzmittel gegen die Krise in Stellung wie die Bundesrepublik. Dafür gibt es einen Grund: Deutschland kann sich das leisten. Anders als die meisten anderen Staaten kann die Bundesrepublik zu sehr günstigen Konditionen (Stichwort: negative Zinsen) Hunderte von Milliarden Euro am internationalen Kapitalmarkt aufnehmen.