Für die Jahre 2021 und 2022 haben die Steuerschätzer wieder höhere Einnahmen errechnet; so, wie vor der Krise. Kassensturz im September, bei einer weiteren, außerplanmäßigen Steuerschätzung. Bis dahin bleibt nur Hoffnung. Und so wirkt die Zuversicht des Finanzministers doch sehr angestrengt. So, als wolle er sich selbst ermutigen: Bloß nicht straucheln, beim Blick in den Abgrund. Willkommen in der Realität.