"Wir gehen davon aus, dass durch die beabsichtigten prophylaktischen Reihentests in den kommenden Wochen mehr als 10.000 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland getestet werden könnten", so der Unternehmenssprecher. Die lokal zuständigen Gesundheitsbehörden würden vorab über geplante Tests informiert werden.