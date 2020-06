Auch Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) hält einen Lockdown in der Region für vorstellbar. Die mobilen Teams, die in den Wohnungen und den Unterkünften unterwegs seien, stießen jetzt in ein gewisses Dunkelfeld. Die mobilen Teams hätten einige positive Fälle bei ihrem Einsatz gefunden, so Adenauer. Eine Zahl wollte der Landrat aber zunächst noch nicht nennen, weil sie noch fehlerhaft sein könnte.