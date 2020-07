Fall Tönnies: Das Dilemma der Schweinebauern

In Ascheberg, 38 Kilometer von Overhus´ Hof entfernt, liegt der Schweinemastbetrieb von Christoph Selhorst. Hier kommen die Ferkel an, die im Stall von Ludger Overhus geboren worden sind. Bei Selhorst wachsen die Ferkel von 30 Kilogramm auf rund 125 Kilogramm. Rund 3.000 Mastschweine stehen in seinen Ställen, das Futter baut er größtenteils selbst an.