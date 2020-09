Daimler stoppt Großteil der Produktion (Archiv)

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Auch beim Autobauer Daimler stehen wegen des Coronavirus vorerst in vielen Werken die Bänder still. Ein Großteil der Produktion in Europa werde von dieser Woche an für zunächst zwei Wochen geschlossen, teilte der Konzern mit.



Zuvor hatten schon zahlreiche andere Autobauer angekündigt, die Produktion in ihren Werken herunterzufahren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Betroffen sind VW, Opel und Ford. Die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen ließen sich derzeit noch nicht beziffern.