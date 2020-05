Der Mitarbeiter hätte sich eigentlich in eine vorbeugende Quarantäne begeben müssen. Doch es bestand der Verdacht, dass er sich nicht an die Regeln hält: Als er in den Betrieb gerufen wurde, brauchte er fünf Stunden für die Anreise. Der Verdacht: Er war statt in Quarantäne zwischendurch unerlaubt in seinem Ferienhaus in Österreich.