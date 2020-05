Nach gut zwei Monaten Stillstand werden Frankreichs Touristenziele langsam wieder zum Leben erweckt. Am Wochenende öffneten einige Strände an den Küsten des Landes, die Marienwallfahrtsstätte in Lourdes empfing Besucher und die berühmte Insel Mont Saint-Michel in der Normandie war wieder zugänglich. Bis Ende Juni sollen so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich wieder offen sein. Die Regierung will dazu bald einen zeitlichen Ausblick aufzeichnen.