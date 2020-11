Auch der Wiesbadener Weihnachtsmarkt fällt, wie so viele andere, in diesem Jahr aus. Es fehlt also ein Magnet für die Kunden. Dennoch will die Stadt sich bestmöglich vorbereiten und herausputzen. "Wir wollen trotz fehlendem Weihnachtsmarkt ein schönes Ambiente bieten, damit eine Jahresendrallye im Einzelhandel stattfinden kann", sagt Florian Steidl von der IHK.