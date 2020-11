In Köln fallen die Weihnachtsmärkte der Corona-Krise zum Opfer, wie der am Dom, in der Altstadt oder den bekannten "Markt der Engel" auf dem Kölner Neumarkt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) gibt zudem zu bedenken, dass die Weihnachtsmarktsaison auch im Dezember auf der Kippe stehe. Auch in Bonn, Düsseldorf oder Münster wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben.