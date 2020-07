Man hat schon von so vielen EU-Gipfeln Historisches erwartet und wurde enttäuscht. Diesmal nicht. Das liegt nicht nur an der riesigen Summe, die für den Wiederaufbaufonds beschlossen wurde, sondern auch an deren Finanzierung. In den nächsten Jahren braucht man nämlich, salopp ausgedrückt, vor allem eines: Anleihen, Anleihen und nochmals Anleihen - und zwar zum ersten Mal in der EU-Geschichte gemeinsame.