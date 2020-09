"Wir beobachten und bewerten die Situation kontinuierlich", heißt es bei Merck weiter. Sorge oder gar Angst hört sich anders an. Merck hat zwar nur wenige Mitarbeiter in der am stärksten betroffenen Provinz Hubei, ist dennoch mit 4.000 Beschäftigten in China kein kleiner Player und mit all seinen Sparten dort vertreten. Viele Mitarbeiter wurden gezielt informiert und arbeiten nun im Home-Office.