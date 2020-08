Arbeitgeber-Chef Kramer äußerte sich trotz des Anstieges an Infektionen optimistisch zur Zukunft der deutschen Wirtschaftslage. Schon jetzt gehe es wieder aufwärts. "Das Wachstum im nächsten Jahr kann mit fünf bis zehn Prozent so stark sein wie das für dieses Jahr vorhergesagte Minus", so Kramer.