Noch bevor das Urteil gesprochen wurde, hatte vergangenen Freitag Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Neuregelungen in der Plattformwirtschaft angekündigt. Heil will Billiglöhne bei Essenslieferdiensten und anderen boomenden Digitalplattformen verbieten. Auch sollen soloselbstständige Plattformtätige künftig sozialen Schutz und angemessene Arbeitsbedingungen erhalten. Unter anderem sollen Crowdworker in die gesetzliche Rentenversicherung mit einbezogen werden.