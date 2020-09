In einem weiteren "Cum-Ex"-Prozess am Landgericht Wiesbaden gehören sie ebenfalls zu den Beschuldigten. Am Bonner Gericht, wo das für die Erstattung für Steuern zuständige Bundeszentralamt für Steuern sitzt, rechnet man indes mit einer weiteren Prozessflut. "Cum-Ex" wird also bleiben - auch lange nach der Corona-Krise.