Nicht nur in Köln wird gegen die mutmaßlichen Steuersünder ermittelt: Auch in Frankfurt am Main, München und Stuttgart beschäftigen sich die Behörden mit Cum-Ex-Fällen. Da das Bundeszentralamt für Steuern seinen Hauptsitz in Bonn hat, übernehmen die Behörden in Nordrhein-Westfalen bei den Ermittlungen aber eine besondere Rolle.