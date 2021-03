Aktien-Papiere mit (cum) und ohne (ex) unmittelbar fälligen Dividendenanspruch schob man so trickreich hin und her, dass die Finanzbehörden nicht mehr folgen konnten. Christoph Spengel, Professor für Betriebswirtschaft an der Uni Mannheim, sieht in den Cum-Ex-Geschäften den größten Steuerbetrug der deutschen Geschichte.