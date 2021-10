Bei den umstrittenen Geschäften schoben Investoren rund um den Dividendenstichtag Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch rasch zwischen mehreren Beteiligten hin und her. Diese ließen die Papiere untereinander zirkulieren, bis den Finanzämtern nicht mehr klar war, wem sie überhaupt gehörten. So kann eine nicht gezahlte Kapitalertragsteuer gegenüber dem Fiskus geltend gemacht und unrechtmäßig rückerstattet werden.