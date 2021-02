Nun versucht der Wal also abzuspecken. Und dazu hat Daimler auch seine Aufspaltung angekündigt: In Zukunft soll Mercedes Benz getrennt von der Truck- und Bussparte existieren. Letztere soll noch in diesem Jahr als eigenständiges Unternehmen an die Börse kommen. "Dies ist ein historischer Moment für Daimler und der Anfang für eine tiefgreifende Umgestaltung des Unternehmens", sagte Ola Källenius vor wenigen Tagen.