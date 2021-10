"Heute ist wirklich ein historischer Tag", sagte der Vorstandsvorsitzende von Daimler Truck, Martin Daum. Im Rahmen der Umstrukturierung werden 65 Prozent der Anteile an Daimler Trucks an bisherige Aktionäre verteilt. Die Aktionäre erhalten für je zwei Aktien einen zusätzlichen Anteilsschein der Daimler Truck Holding AG. Daimler wird demnach weiterhin einen Mindestanteil von 35 Prozent an Daimler Truck halten.