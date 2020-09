Gebaut wird sie in der Fabrik, in der sie auch vorgestellt wird. In Factory 56. Einer nagelneuen, komplett digitalisierten und vernetzten CO2-neutralen, transparenten Hightech-Halle in Sindelfingen. Für 730 Millionen Euro hat Daimler die Fabrik in gut zwei Jahren aus dem Boden gestampft. 1.500 Beschäftigte sollen dort in zwei Schichten an ergonomisch optimalen Stationen arbeiten. Die Effizienz soll um 25 Prozent gesteigert werden.