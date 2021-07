Mit einer besonderen Klage wollen Verbraucherschützer Tausenden Mercedes-Kunden im seit Jahren schwelenden Diesel-Skandal helfen. Das Gericht soll klären, ob der Autobauer Daimler bewusst unzulässige Abschalteinrichtungen in seine Autos eingebaut hat und so dafür sorgte, dass sie umweltfreundlicher wirkten, als sie wirklich sind. Am Ende könnte Schadenersatz dabei herausspringen, doch der Weg dahin ist kompliziert. Eine Übersicht.