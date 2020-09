Unbeeindruckt vom Rummel steigen drei Klimaaktivisten in Zürich in den Zug. Auch ihr Ziel ist: das Weltwirtschaftsforum in Davos. "Fuck the system, not the Planet", steht auf einem Plakat. "System change, not climate change", auf einem anderen. Eine der Aktivisten ist Julia Küng (19), Co-Präsidentin der Grünen Jugend Schweiz.