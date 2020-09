Das Thema Klimawandel und seine Folgen werden das zentrale Thema der Konferenz sein. Neben ihrem Redeauftritt steht für Greta Thunberg auch eine Teilnahme an einem Gesprächspanel mit dem Titel "Eine Apokalypse des Klimas verhindern" an.



Auch der sogenannte "Green Deal" der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dürfte ein großes Thema in Davos werden. Er sieht vor, dass die EU bis 2050 klimaneutral sein soll, also praktisch kein CO2 mehr produziert. Für den "Green Deal" sind für die nächsten zehn Jahre insgesamt eine Billion Euro vorgesehen, wobei ein Drittel durch private Investitionen aufgebracht werden soll.