Weltwirtschaftsforum: Worum geht es beim Treffen in Davos?

Laut WEF reisen rund 900 CEOs und 60 Staats- und Regierungschefs an. Eine weitere Schlüsselrolle soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekommen. Er ist schon am Dienstag dran - genau wie Bundeskanzler Olaf Scholz . Der SPD-Politiker ist nicht der einzige deutsche Kanzlerkandidat mit Redeslot: Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz steht am Dienstagabend im Programm, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch.