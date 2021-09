Der Dax wird künftig etwas weniger Auto-Index sein, dafür erhalten vor allem die Gesundheitsbranche und Medizintechnik mehr Gewicht. Auch wachstumsstarke Internetunternehmen finden sich wieder, aber leider gibt es davon in Deutschland nicht so viele. Deshalb beschränkt sich dieser Bereich bei den Neu-Mitgliedern auf den Online-Modehändler Zalando und den Kochboxen-Versender Hello Fresh.