Neues Allzeithoch: Dax knackt erstmals 21.000 Punkte

Der Dax hat am Montag erstmals die 21.000-Punkte-Marke geknackt. Der deutsche Leitindex stieg am Tag der Vereidigung von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten in der Spitze um 0,5 Prozent auf 21.016 Zähler. Die Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen in den USA und der Euro-Zone treibt die Börsen weltweit seit Monaten nach oben.