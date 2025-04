Dax-Konzerne zahlen Dividenden in Rekordhöhe - trotz Krise

Trotz Flaute in der Wirtschaft : Dividenden der Dax-Konzerne auf Rekordniveau

04.04.2025 | 10:58 |

Die Dax-Konzerne zahlen auch in diesem Jahr Dividenden in Rekordhöhe aus. Einige konnten ihre Ausschüttung trotz Gewinneinbrüchen steigern. Einbußen gab es in der Autobranche.