Deutscher Leitindex: Dax steigt erstmals über 22.000 Punkte

Unbeeindruckt von den Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump ist der Dax erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 22.000 Punkten gesprungen. Der deutsche Leitindex erhöhte seine Bestmarke auf gut 22.046 Punkte. Auch zum Handelsschluss blieb der Dax über der runden Marke mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 22.038 Zählern.

Erst am 20. Januar hatte der Dax die Marke von 21.000 Punkten geknackt, am 3. Dezember vergangenen Jahres die von 20.000 Zählern.

Zolldrohungen aus USA lassen Anleger kalt

Die Anleger lassen sich ihre Rekord-Laune auch durch Trumps Zolldrohungen nicht vermiesen. Trump gab am Dienstag neue Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA in Höhe von 25 Prozent bekannt. Es werde keine Ausnahmen oder Befreiungen geben, hieß es. Zudem zögen die USA Sonderzölle auf Fahrzeuge, Computerchips und Pharmaprodukte in Betracht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte eine entschlossene Reaktion an.