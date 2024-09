19.000-Punkte-Marke: Dax knackt Rekord

Auslöser: Am Vorabend hatte die US-Notenbank erstmals seit Anfang des Jahrzehnts den Schlüsselsatz deutlich um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Die Fed signalisierte zudem weitere mögliche Zinsschritte in diesem Jahr. Erst vergangene Woche hatte auch die Europäische Zentralbank die Zinsen gesenkt, an den Märkten wird auf eine nächste Senkung im September spekuliert. Hintergrund sind sinkende Inflationsdaten