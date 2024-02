Dax steigt auf Rekordhoch: US-Techgiganten treiben den Kurs

Der Dax ist am Freitag auf ein Allzeithoch gestiegen und ließ sein altes Rekordhoch von Mitte Dezember knapp hinter sich. Mit 17.003,54 Punkten (Stand: 13:45 Uhr) stieg der deutsche Leitindex so hoch wie nie zuvor. Zuletzt gewann er 0,8 Prozent an Wert. Allerdings war der Rekord eine Frage von Nachkommastellen: Die alte Bestmarke hatte 17.003,28 Zähler betragen.