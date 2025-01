DeepSeek: Chinesisches KI-Modell löst Börsenbeben aus

In der Autoindustrie haben die Chinesen längst aufgeholt. Jetzt zeigt die chinesische KI-Branche, dass sie auch das Zeug dazu hat, amerikanischen Tech-Giganten wie Google Apple und Meta die Stirn zu bieten. Das chinesische Start-Up DeepSeek hat seinen KI-Assistenten R1 erst Anfang Januar auf den Markt gebracht. Am Montag hat es schon den Rivalen ChatGPT vom Thron gestoßen: als die beliebteste kostenlose App in Apples App Store.