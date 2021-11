Am 13. März 1935 als Sohn eines Landwirts im westpreußischen Oslanin geboren, begann Koppers Laufbahn unspektakulär: Als Lehrling in einer Filiale der Rheinisch-Westfälischen Bank in Köln-Mülheim, die später in der Deutschen Bank aufging. 1977 rückte Kopper in deren Vorstand auf - eine Karriere mit Seltenheitswert, schließlich absolvierte Kopper nie ein Studium.