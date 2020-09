Doch diese tiefroten Zahlen möchte die Deutsche Bank gar nicht so in den Vordergrund stellen. Beispiel Kernbank: Da sieht es etwas freundlicher aus mit 543 Millionen Euro Gewinn vor Steuern. Zur Kernbank gehören alle Bereiche außer der Abbaueinheit CRU, eine Art interne Bad Bank. In diese hatte der Konzern solche Papiere abgeschoben, die er nicht mehr benötigt oder die ertragsschwach sind. In der CRU sollen diese Titel auslaufen oder sie werden verkauft. So wird Eigenkapital frei, das die Bank bei ihrem Umbau dringend benötigt.