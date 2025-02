Bundesbank mit Milliardenverlust: Welche Folgen das hat

Vorbei die guten alten Zeiten, in der sich jede Bundesregierung über stattliche Gewinne der Bundesbank freuen durfte. Deutschlands Zentralbank schreibt Verluste, wie der neue Geschäftsbericht zeigt. Rund 19,2 Milliarden Euro Minus stehen für das vergangene Jahr in der Bilanz und damit der höchste Verlust in der Geschichte der Deutschen Bundesbank, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.