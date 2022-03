Unter Druck stehen auch die deutschen Banken, die in Russland noch Geschäft machen. Erst am vergangenen Freitag beeilte sich die Deutsche Bank zu versichern, sie habe ihr Engagement und ihre Präsenz in Russland seit 2014 "substanziell verkleinert". In einer Mitteilung schreibt sie, sie sei dabei, ihr "verbleibendes Geschäft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben" herunterzufahren.