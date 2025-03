Tarifeinigung bei der Post: Mehr Lohn und mehr Urlaub

Die Erhöhung des Entgelts für die rund 170.000 Beschäftigten bei der Deutschen Post soll laut DHL in zwei Schritten erfolgen.

Mehr Geld für Beschäftigte der Deutschen Post : Der Bonner Konzern und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die rund 170.000 Tarifbeschäftigten sollen in zwei Schritten insgesamt fünf Prozent mehr Lohn erhalten, teilten die DHL-Tochter Deutsche Post und Verdi am Dienstag mit. Zudem bekommen die Beschäftigten einen zusätzlichen Urlaubstag, ab dem 16. Beschäftigungsjahr kommt noch ein weiterer Tag hinzu.

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hatte die Gewerkschaft Verdi vor der Einigung zu Warnstreiks in Paket- und Briefzentren aufgerufen.

Löhne sollen ab April steigen

Verdi: Deutliche Verbesserungen durchgesetzt

Die Sparte befindet sich im Umbau von Brief- zum Paketgeschäft. Die Tariferhöhung werde die Post allein 2026 mit rund 360 Millionen Euro zusätzlichen Kosten belasten. Gleichzeitig bestehe weiterhin ein hoher Investitionsbedarf, um die Sparte zukunftsfest zu machen.

Vorständin Hagleitner betonte, der Konzern müsse die Profitablität des deutschen Brief- und Paketgeschäfts sichern. Er werde verstärkt auf die Kostenbremse treten. Verdi-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis sagte dagegen, die Gewerkschaft habe deutliche Verbesserungen für die Beschäftigten durchsetzen können.

Post: Konstanter Rückgang der Sendungsmengen

Die Post hatte in der Folge über zu hohe Kosten in Deutschland geklagt. Der rund um den Globus aktive Logistikriese DHL, der weltweit rund 600.000 Menschen beschäftigt, fährt den Löwenanteil seiner Umsätze und Gewinne längst außerhalb des traditionellen Briefgeschäfts in der Bundesrepublik ein.