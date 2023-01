Zusätzlich, so Fahimi, müsse Deutschland die eigenen Potenziale heben. "Es gibt immer noch zu viele junge Menschen ohne Berufsabschluss. Und wir werden digitalisieren und automatisieren müssen. Auch in Bereichen, in denen das vielleicht viele gar nicht so sehr damit verbinden - wenn ich jetzt mal an das Gesundheits- oder Pflegesystem denke."