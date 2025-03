Deutsche Wirtschaft fordert von Regierung radikalen Wandel

Während zahlreiche Besucherinnen und Besucher, Schulklassen und Auszubildende durch den Westeingang der Messe München strömen, kommt ein paar Meter weiter gerade Bundeskanzler Olaf Scholz in der Eingangshalle an.

Hier trifft der Noch-Kanzler auf die Chefs der vier wichtigsten deutschen Wirtschaftsverbände - traditionell findet das Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft während der Internationalen Handwerksmesse in München statt.

Friedrich Merz sagt Teilnahme kurzfristig ab

In diesem Jahr hatten die Vertreter aus Handwerk, Industrie und Handel auch den voraussichtlich künftigen Kanzler Friedrich Merz erwartet - der seine Teilnahme dann aber kurzfristig abgesagt hatte.

... findet jährlich anlässlich der Internationalen Handwerksmesse in München statt. Vertreter des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) treffen sich hier mit dem Bundeskanzler. Das Gespräch ist vertraulich und behandelt aktuelle gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Themen.

Enttäuscht zeigen sich die Wirtschaftsvertreter darüber nicht - schließlich habe Friedrich Merz in Berlin gerade einen wichtigen Job zu erledigen. "Wir erwarten, dass jetzt zügig eine Regierung gebildet wird", sagt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Die Erwartungen an Merz seien hoch. Die Forderung: Ein Neustart. Das Land müsse "dringend reformiert" werden.

Handwerksverband moniert strukturelle Probleme

Das geplante Schuldenpaket von Union und SPD - dem nun auch die Grünen zugestimmt haben - kommt bei den Wirtschaftsvertretern in München grundsätzlich gut an. Aber: "Einfach mehr Geld ins System pumpen wird die Wettbewerbsfähigkeit nicht verändern", sagt Jörg Dittrich vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).

Wirtschaft fordert Wiederaufbau von Vertrauen

"Deutschland spielt in der Champions League, aber wir spielen nicht mehr um den Sieg", so Dittrich weiter. "Und das ist dieses Land gewöhnt. Wir müssen wieder in die vorderen Plätze hineinkommen."