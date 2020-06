wurde 1982 in Siegen geboren und studierte Rechtswissenschaft an der Universität Trier. Seit 2012 ist sie in der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Mieterbundes tätig und seit Mai 2017 im Vorstand des Berliner Mietervereins. Seit März 2020 leitet sie die Presse und Öffentlichkeitsabteilung des deutschen Mieterbundes.

Bildquelle: Deutscher Mieterbund