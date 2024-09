22. Deutscher Gründerpreis ehrt Digitales und Regie-Legende

In Berlin ist am Dienstagabend der 22. Deutsche Gründerpreis verliehen worden. In vier Kategorien wurde dabei im Hauptstadtstudio des ZDF besonderer Unternehmergeist geehrt. Dabei stand in diesem Jahr besonders Digitales im Fokus: In den Kategorien "StartUp" und "Aufsteiger" siegten eine Künstliche Intelligenz und eine Smartphone-App. Der Gründerpreis ist eine wichtige Wirtschaftsauszeichnung in Deutschland.