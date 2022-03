Die Stimmung in der Wirtschaft ist in Folge des russischen Krieges in der Ukraine regelrecht abgestürzt. Der Ifo-Index fiel im März auf 90,8 Punkte - im Februar befand sich die Stimmung in den Unternehmen mit knapp 99 Punkten noch im Aufwärtstrend. Nach den Einschränkungen der Pandemie bestand Hoffnung auf eine starke Erholung der Konjunktur. "Unter dem Kanonendonner des russischen Angriffskrieges in der Ukraine war nur dieses Ergebnis denkbar", sagte die Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib, gegenüber ZDFheute.de.