Die Investitionen von ausländischen Unternehmen sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Deutschland. Beispiel Amazon : Der amerikanische Konzern steckt fast 9 Milliarden Euro in seine Cloud-Infrastruktur im Rhein-Main-Gebiet. Weitere 1,2 Milliarden Euro gehen in Logistik, Robotik und Firmenzentralen. 4.000 Stellen sind vergangenes Jahr dazu gekommen. Oder Apple . Der High-Tech-Riese investiert Milliarden in seine Münchener Standorte, unter anderem in ein Gebäude für Chipentwicklung und einen Campus für tausende Ingenieurinnen und Ingenieure.