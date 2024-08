In den fetten Jahren wurden viele Investitionen versäumt, so die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer: "Wir sehen die Infrastruktur, wie alt die ist. Wenn wir uns anschauen, die Brücken, die Straßen, die Schienennetze, all das ist in keinem guten Zustand." Deutschland müsse nun die Energiewende schaffen, seine Infrastruktur modernisieren und auch bei Bildung investieren, eine Herkulesaufgabe.