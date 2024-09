Dieselskandal: Ex-VW-Chef Winterkorn will aussagen

Am Landgericht Braunschweig ist am Morgen der Strafprozess gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn rund um die Aufarbeitung des Dieselskandals fortgesetzt worden. Es wird erwartet, dass der 77-Jährige zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung nimmt - und sie umfassend zurückweist. Verantworten muss er sich unter anderem wegen Betrugs und Marktmanipulation in einem der größten deutschen Industrieskandale.