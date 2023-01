Smarte Stromzähler sollen Pflicht werden

Die Bundesregierung will den Einbau digitaler Stromzähler vorantreiben. Einen entsprechenden Gesetzentwurf mit einem Fahrplan und neuen Vorgaben für die Geräte und ihre Nutzung billigte das Kabinett am Mittwoch in Berlin. Nun ist der Bundestag am Zug. Das Gesetz soll nach dem Willen der Regierung schon im Frühjahr in Kraft treten.