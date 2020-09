In der Domäne Schickelsheim starten Landwirt Kaspar Haller und Jan Oehlschläger, der bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen im Bereich Versuchswesen arbeitet, eine Drohne. Sie ist mit einer Hyperspektralkamera ausgestattet und fliegt in einer Höhe von etwa 60 Metern über ein Feld Winterweizen. Alle zwei, drei Meter nimmt die Kamera ein Bild auf. Diese Daten wertet eine Software aus und erstellt eine Karte des Weizenfeldes - helle und dunkle Bereiche sind zu erkennen. Sie stehen für wenig beziehungsweise dichten Pflanzenwuchs. Durch diese Erkenntnisse der Drohne weiß Landwirt Kaspar Haller, in welchen Bereichen er mit wenig oder mit viel Ertrag rechnen kann. Außerdem kann er Düngemengen an den jeweiligen Bedarf anpassen.